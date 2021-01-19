РИАМО - 19 янв. Во второй половине недели в столице прогнозируется потепление, в городе также могут пройти ледяные дожди, сообщается на сайте «Метеовести».

Русская равнина пережила пик арктического вторжения, а теперь на территории ожидается аномальное потепление.

«Увы, не обойдется без ледяных дождей. В четверг (21 января - ред.) они ожидаются на территории Брянской, Смоленской и Псковской областей, а к пятнице (22 января - ред.) доберутся и до Москвы», - говорится в сообщении.

В Москве во вторник и 20 января местами прогнозируется небольшой снег, температура будет от минус 13 до минус 11 градусов, что почти на 6 градусов ниже климатической нормы.

«С четверга (с 21 января - ред.) под аккомпанемент снегопадов придет потепление. К концу недели в столице до 0 - плюс 2 градуса, не исключены замерзающие осадки», - добавляется в материале.

По данным на сайте Гидрометцентра РФ, в выходные температура будет в пределах минус 2 – плюс 3 градуса.