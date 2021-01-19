РИАМО - 19 янв. Во второй половине недели в столице прогнозируется потепление, в городе также могут пройти ледяные дожди, сообщается на сайте «Метеовести».
Русская равнина пережила пик арктического вторжения, а теперь на территории ожидается аномальное потепление.
В Москве во вторник и 20 января местами прогнозируется небольшой снег, температура будет от минус 13 до минус 11 градусов, что почти на 6 градусов ниже климатической нормы.
«С четверга (с 21 января - ред.) под аккомпанемент снегопадов придет потепление. К концу недели в столице до 0 - плюс 2 градуса, не исключены замерзающие осадки», - добавляется в материале.
По данным на сайте Гидрометцентра РФ, в выходные температура будет в пределах минус 2 – плюс 3 градуса.
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