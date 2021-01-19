РИАМО – 19 янв. Банки в пандемию коронавируса сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума, отказы мотивировались экономической неопределенностью, сообщает РБК.

«В ближайшее время эксперты не ждут смягчения их подходов», - говорится в сообщении.

В прошлом году банки страны одобрили 33,9% заявок на кредиты. Однако кредитная политика ужесточилась не во всех сегментах. Больше всего отказов (62%) отмечают в автокредитовании. Многим не дают необеспеченные кредиты и кредитные карты.

«В сегменте ипотеки уровень одобрения стал рекордно высоким за последние четыре года, что прежде всего связано со снижением ставок благодаря программам господдержки», — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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Текстовая трансляция

19 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 734 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 072 больных. В Москве - 3 115.

- Летом 2021 года показатели заболеваемости Covid-19 в России могут достигнуть прошлогодних или даже опуститься ниже. В начале весны заболеваемость может снова немного вырасти. Это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет Covid-19.

- К марту «британский» штамм коронавируса может стать наиболее распространенным в России. Профессор биологии Анча Баранова сообщила, что «британский» штамм на 56% более заразен.

- Российским медикам‑борцам с Covid‑19 могут дать право на досрочную пенсию. Один месяц работы этих специалистов приравнивается к трем.

- Автоматизированная лаборатория заработала в Covid‑госпитале в Сокольниках. Здесь можно делать более 50 тысяч исследований в сутки.