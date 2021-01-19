РИАМО - 19 янв. Для того, чтобы эффективно настроится на учебу после каникул, необходимо привести в порядок свое рабочее место, подготовить учебные материалы и посмотреть, имеется ли все ли необходимое для занятий, сообщила РИАМО педагог-психолог столичного Городского психолого-педагогического центра Оксана Голерова.
Она также подчеркнула, что планирование является ключевым фактором для правильного настроя.
«Решите, какие для вас задачи в учебе приоритетны и им нужно будет уделить больше внимания, а на решение каких потребуется меньше усилий. Это не займет много времени, но позволит оптимально распределить будущие учебные задачи и мысленно настроиться», — сказала Голерова.
По ее словам, для этого существует много разнообразных способов и решений. Например, можно записать все задачи на разноцветных стикерах. Такое визуальное представление поможет буквально «увидеть» весь объем задач в учебе, который запланирован, а значит, первый шаг на пути к их решению будет сделан.
Психолог отметила, что нужно начинать тренироваться в решении интересных задач, которые позволят активизировать воображение, память и внимание.
«Сейчас существует множество квизов, интересных и познавательных мероприятий. Например, «Форсайт профессионального успеха», где такие задачи представлены в большом количестве. Это позволит постепенно вернуться к привычному активному ритму учебной деятельности», — добавила собеседник агентства.
Как отмечает эксперт, чтобы быстро и эффективно включиться в учебу, важно соблюдать баланс между учебным процессом и отдыхом. Нужно регулярно делать перерывы во время учебной нагрузки, следить за питанием и стараться полноценно высыпаться.
Физическое здоровье является «ключом» к очень многим факторам успеха в учебе: хорошей концентрации внимания, оперативном принятии решений и другим. Не нужно стараться сделать сразу все дела и уроки на неделю вперед.
«Распределяйте нагрузку рационально: заранее составьте расписание учебного дня, в котором обязательно будет время для полноценного отдыха, и соблюдайте его», — отметила специалист.
Также Голерова рекомендует проводить активные выходные, посвящая их хобби, так как это поможет восстановить силы и станет источником новых идей и в учебе. Кроме того, стоит выделить время для тех занятий, которые позволяют спокойно отдыхать. Это может быть рисование или прослушивание музыки.
Особенно полезно бывает иногда просто отложить в сторону мобильный телефон, не читать и не отвечать ежеминутно на сообщения для начала хотя бы 10 минут.
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Литературной нормой считается окончание –ы для существительных, которые заканчиваются на согласную: «инженеры», «лекторы». Но есть около 300 слов-исключений, в которых прижилась форма на –а, например, «повара» и «директора».
«Шила» или «шилья», «брелки» или «брелоки»? Тест на знание множественного числа (15/0)
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