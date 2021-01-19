РИАМО - 19 янв. В Минэкологии Подмосковья разработан проект порядка обращения на территории региона с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе с грунтами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Проект устанавливает единые нормы и требования к обращению отходов сноса, строительства и грунтов (ОССиГ), а также формирует систему их учета и контроля. Порядок обращения ОССиГ станет важнейшим документом в области обращения с отходами.

«Ежегодно Московская агломерация генерирует порядка 50 миллионов кубометров этого вида отходов, это около 46% всей образуемой массы мусора. Если обращение коммунальных отходов в достаточной степени регламентировано, то оборот ОССиГ до сих пор происходит, практически, «по умолчанию», — сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что прямое следствие этого — рост количества незаконных свалок, нарушения при транспортировке и переработке отходов, а также другие издержки. Между тем, ОССиГ — ценное сырье для рециклинга, использования переработанных отходов в разных отраслях, в том числе при производстве рекультивантов для восстановления нарушенных земель.

Впервые в регионе проект регламентирует весь цикл оборота строительных отходов, от их образования на конкретной площадке до транспортировки и переработки. Важнейшие требования, предъявляемые к участникам процесса: раздельное накопление образованных ОССиГ, учет их в информационной системе «Электронный талон», получение обязательного разрешения на транспортировку отходов, прозрачность перемещения в Региональной информационно-навигационной системе Московской области.

Документ определяет даже обязательные требования к типам технологического оборудования, которое используется на площадках переработки ОССиГ.

Разин также добавил, что сегодня в Подмосковье насчитывается 41 площадка по переработке строительных отходов и грунтов.