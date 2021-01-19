РИАМО - 19 янв. В России могут создать новые авиакомпании-лоукостеры, их планируют базировать в аэропортах подмосковного Жуковского, а также Челябинска и Калининграда, пишет во вторник газета «Известия».

Поручение по проработке данного вопроса дал министр транспорта РФ Виталий Савельев. Глава Росавиации Александр Нерадько попросил ведущие авиакомпании подготовить свои предложения и наработки.

«Перевозчики выступят 20 января с докладами на совещании в Росавиации, посвященном организации и развитию низкотарифных перевозок для обеспечения мобильности населения между регионами России», — отмечается в материале.

К участию в мероприятии приглашены S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, «Азимут» и «Ямал». Планируется обсудить целесообразность создания новых авиакомпаний, специализирующихся на низкотарифных перевозках.

В настоящий момент в России есть один лоукостер — «Победа», который в ходит в состав «Аэрофлота». По итогам 2019 года на долю лоукостера приходилось 8% перевозок, а в 2020 году — 13%.​​