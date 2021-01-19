РИАМО - 19 янв. Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи утром во вторник, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара в начале торгов опускается на 20 копеек, до 73,79 рубля. Евро снижается на 17 копеек, до 89,25 рубля», — говорится в сообщении.

Основные факторы, влияющие на курс рубля, — пандемия коронавируса и ситуация на нефтяном рынке.

Ранее эксперты журнала The Economist сообщили, что курс рубля занижен на 68%, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения — на 47,3%. ​