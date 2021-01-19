РИАМО - 19 янв. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил православных с праздником Крещения и пожелал им добра и радости.

«Поздравляю православных верующих со светлым праздником Крещения Господня! Пусть в ваших семьях царят взаимопонимание и благополучие, в мире — добро и справедливость, а любовь и радость будет сопровождать вашу жизни и дарить надежду на прекрасное будущее!» — написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Крещение Господне празднуется 19 января и является одним из главных православных праздников.

В крещенский сочельник (ночь на 19 января) и в сам праздник во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По поверью, на Крещение вся вода становится святой и исцеляет недуги.

Для крещенских купаний в Московской области были подготовлены 220 купелей. Температура в крещенскую ночь в Подмосковье опускалась до минус 25 градусов.