РИАМО - 19 янв. За минувшие сутки московские врачи вылечили 4532 пациента, заразившихся коронавирусом, с начала пандемии инфекцию побороли 747 881 человек, сообщает оперштаб столицы.

«Подтверждено 3115 новых случаев заражения, госпитализировано 1233 человека, скончалось 84 пациента», – говорится в сообщении.

Оперштаб напоминает, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать врача. Не стоит рисковать жизнью и здоровьем окружающих.

В настоящее время в столице проводится масштабная вакцинация от Covid-19. Открыто 100 прививочных пунктов, с 20 января начнут работать еще шесть выездных пунктов. Пункты вакцинации откроются и в 34 частных медучреждениях.

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Текстовая трансляция

19 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 734 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 072 больных. В Москве - 3 115.

- Летом 2021 года показатели заболеваемости Covid-19 в России могут достигнуть прошлогодних или даже опуститься ниже. В начале весны заболеваемость может снова немного вырасти. Это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет Covid-19.

- К марту «британский» штамм коронавируса может стать наиболее распространенным в России. Профессор биологии Анча Баранова сообщила, что «британский» штамм на 56% более заразен.

- Российским медикам‑борцам с Covid‑19 могут дать право на досрочную пенсию. Один месяц работы этих специалистов приравнивается к трем.

- Автоматизированная лаборатория заработала в Covid‑госпитале в Сокольниках. Здесь можно делать более 50 тысяч исследований в сутки.