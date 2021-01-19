РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. Во вторник заместитель главы администрации городского округа Люберцы Василий Езерский проведет встречу с жителями в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Она начнется в 18:30 на платформе Zoom.

«Уважаемые люберчане! В ходе встречи обсудим работу многофункционального центра (МФЦ) в условиях пандемии. Свои вопросы вы можете заранее направить на адрес электронной почты obg@lubreg.ru или озвучить по телефону 8 (495) 503-41-07», - сказал Езерский.

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке. Идентификатор конференции: 839 2816 1590. Код доступа: 1234.