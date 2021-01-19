Новые штрафы и рост старых: сколько и за что придется заплатить в 2021 году

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Закон, вступивший в силу 15 января, расширил понятие «оскорбление». Теперь это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме и в иной форме, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности». Вырос и размер штрафа: раньше для граждан он составлял от тысячи до 3 тысяч рублей, теперь – варьируется от 3 до 5 тысяч рублей.

Вторую часть статьи 5.61 КоАП РФ дополнили новыми признаками оскорбления, влекущими более строгое наказание. К ним относятся публичное оскорбление в интернете и оскорбление в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных. По этому пункту для граждан установлен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Раньше он был от 3 до 5 тысяч рублей.

Наконец, отдельным пунктом вынесли оскорбление граждан госслужащими. Максимальный штраф за однократное нарушение – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, за повторное – от 100 до 150 тысяч рублей. В качестве альтернативного наказания предусмотрена дисквалификация сроком на один и два года соответственно.

По мнению Матюнина, новое определение оскорбления настолько широкое, что под него можно подвести очень многие высказывания.

«Здесь есть проблема в квалификации содеянного, даже советские анекдоты про чукчу формально могут быть признаны оскорблением. Эта статья на практике может привести к битвам экспертов – лингвистов, психологов, культурологов. Одни решат одно, другие дадут свою оценку. Думаю, в перспективе мы получим культурологические и литературные споры на тему того, что хотел сказать спикер», – предполагает Матюнин.

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