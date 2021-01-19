Новые штрафы и рост старых: сколько и за что придется заплатить в 2021 году

Штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам
В действующий Кодекс об административных правонарушениях введена новая статья – 12.21.4. Она предусматривает штраф за проезд по платным автодорогам без оплаты. Для легковых машин он составляет 1,5 тысячи рублей, для грузовых – 5 тысяч рублей.
«Сложно сказать, насколько требовалось вводить данную норму, однако предполагаю, что это сделано для того, чтобы сократить количество «зайцев» на дороге, которые пристраиваются вплотную к впереди идущему транспортному средству и проскакивают через шлагбаум без оплаты», – рассуждает Дмитрий Беседин, юрист группы компаний «Европейская юридическая служба».
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Штраф за пропаганду наркотиков в интернете
Статья 6.13 КоАП РФ, определяющая ответственность за пропаганду наркотиков, существовала и раньше. Олег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро «Матюнины и партнеры» рассказывает, что сейчас ее дополнили новой частью – 1.1, в которой для граждан установлен штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Это значительно выше, чем штраф за пропаганду без использования сети. Предельный размер последнего составляет 5 тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.
Штрафы за оскорбления
Закон, вступивший в силу 15 января, расширил понятие «оскорбление». Теперь это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме и в иной форме, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности». Вырос и размер штрафа: раньше для граждан он составлял от тысячи до 3 тысяч рублей, теперь – варьируется от 3 до 5 тысяч рублей.
Вторую часть статьи 5.61 КоАП РФ дополнили новыми признаками оскорбления, влекущими более строгое наказание. К ним относятся публичное оскорбление в интернете и оскорбление в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных. По этому пункту для граждан установлен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Раньше он был от 3 до 5 тысяч рублей.
Наконец, отдельным пунктом вынесли оскорбление граждан госслужащими. Максимальный штраф за однократное нарушение – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, за повторное – от 100 до 150 тысяч рублей. В качестве альтернативного наказания предусмотрена дисквалификация сроком на один и два года соответственно.
По мнению Матюнина, новое определение оскорбления настолько широкое, что под него можно подвести очень многие высказывания.
«Здесь есть проблема в квалификации содеянного, даже советские анекдоты про чукчу формально могут быть признаны оскорблением. Эта статья на практике может привести к битвам экспертов – лингвистов, психологов, культурологов. Одни решат одно, другие дадут свою оценку. Думаю, в перспективе мы получим культурологические и литературные споры на тему того, что хотел сказать спикер», – предполагает Матюнин.
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Штраф за клевету для юрлиц
В КоАПе 15 января вновь появилась статья 5.61.1. Она определяет наказание для юридических лиц за клевету – «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутации». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
Физические лица несут уголовную ответственность за клевету по статье 128.1 УК РФ, максимальный штраф по которой достигает 5 миллионов рублей.
Эксперт добавляет, что в этом случае все несколько проще, чем с оскорблениями: конструкция клеветы более пригодна для объективного понимания, потому что в ее основе лежит распространение заведомо ложных сведений, дезинформирование. Данный факт устанавливается без экспертиз.
Какие штрафы не увеличились
Штрафы за превышение скорости не увеличились. В тексте нового КоАПа таких изменений нет. В последний раз статья 12.9 обновлялась в 2013 году, говорит Дмитрий Беседин.
Некоторые штрафы были повышены еще в 2020 году. Например, в апреле менялась ответственность за самовольную перепланировку и злоупотребление свободой массовой информации.
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Планируемые штрафы
По словам Дмитрия Беседина, в России могут ввести ряд новых штрафов, которых прежде не существовало. Документ, регламентирующий нововведения, – проект нового КоАПа, который подготовил Минюст. Сейчас он находится в доработке, но пока не известно, будет ли он принят и в каком виде.
К примеру, предполагается, что за брошенные автомобили придется заплатить до 3 тысяч рублей; за мойку транспортного средства в запрещенных местах (в каких именно, пока непонятно) – до 2 тысяч рублей; за остановку (стоянку) на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, – до 4 тысяч рублей; за парковку на детских площадках – до 5 тысяч рублей.
За отказ от прохождения медицинского освидетельствования при наличии в автомобиле несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет планируется ввести штраф 50 тысяч рублей, также за это смогут лишать прав на срок от двух лет до трех лет.
В марте текущего года планируется дополнить статью 12.5 КоАП РФ. За управление транспортным средством без диагностической карты будут штрафовать на 2 тысячи рублей. По мнению Беседина, эта норма разработана с целью обеспечения безопасности дорожного движения, а также побуждения водителей проходить технический осмотр автомобиля вовремя.
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