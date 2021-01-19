РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. В подмосковном Подольске троим жителям Пензенской области предъявили обвинение в похищении месячного младенца, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, 25 декабря 2020 года две женщины, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в квартире в Подольске, ввели в заблуждение мать ребенка о необходимости оказания срочной медицинской помощи ее месячному сыну. Похитили его и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле, которым управлял мужчина, осведомленный об их преступных намерениях.

«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям по подозрению в похищении младенца были задержаны на территории соседнего региона трое человек, которым в настоящее время следователем следственного отдела по Подольску ГСУ СК России по Московской области уже предъявлено соответствующее обвинение (по пунктам «а, д» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека»)», - говорится в сообщении.

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить причастность к совершенному преступлению троих жителей Пензенской области. 18 января их доставили в следственный отдел Подольска для задержания и проведения следственных действий. Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществлялось оперативными сотрудниками МВД России, а также регионального управления МВД.

В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователь планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении троих обвиняемых меры пресечения. Расследование продолжается.