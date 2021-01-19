РИАМО - 19 янв. В столице за прошедшие сутки выявили 3115 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зарегистрировано 898 442 случая заражения, сообщает оперштаб Москвы.

Всего в мегаполисе открыто 100 прививочных пунктов, где можно вакцинироваться от Covid-19, а с 20 января начнут работать еще шесть выездных пунктов. Пункты вакцинации от коронавируса в городе работают ежедневно. Около 190 тысяч москвичей уже сделали прививку от инфекции.

В России за сутки выявлено 21 734 новых случая Covid-19, скончались 586 заболевших, выздоровели 23 262 человека.

На текущий момент в РФ подтверждено 3 612 800 случаев коронавирусной инфекции. За период пандемии умерло 66 623 пациента, после лечения поправились 3 002 026 человек.

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Текстовая трансляция

19 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 734 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 072 больных. В Москве - 3 115.

- Летом 2021 года показатели заболеваемости Covid-19 в России могут достигнуть прошлогодних или даже опуститься ниже. В начале весны заболеваемость может снова немного вырасти. Это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет Covid-19.

- К марту «британский» штамм коронавируса может стать наиболее распространенным в России. Профессор биологии Анча Баранова сообщила, что «британский» штамм на 56% более заразен.

- Российским медикам‑борцам с Covid‑19 могут дать право на досрочную пенсию. Один месяц работы этих специалистов приравнивается к трем.

- Автоматизированная лаборатория заработала в Covid‑госпитале в Сокольниках. Здесь можно делать более 50 тысяч исследований в сутки.