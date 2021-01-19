РИАМО - 19 янв. Столичный Арбитражный суд признал законным постановление управления ФАС России по Подмосковью о привлечении ООО «ГорТранс» к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного органа.

По итогам анализа материалов, которые представили ЗАО «Сбербанк», ООО «РТС-тендер» и АО «Электронные торговые системы» в отношении общества и ИП, было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«По результатам рассмотрения дела управление признало общество и индивидуальных предпринимателей нарушившими антимонопольное законодательство в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», – говорится в сообщении.

На основании решения в отношении общества вынесли постановление о привлечении его к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составляет свыше 700 тысяч рублей. Общество не согласилось с постановлением в связи с чем и обратилось в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «ГорТранс» в удовлетворении требований. Судом были подтверждены законность и обоснованность постановления подмосковного УФАС.