РИАМО - 19 янв. Бар «Дымовуха», который располагается в Тверском районе столицы, могут оштрафовать на 1 миллион рублей, администрация нарушила меры профилактики Covid-19, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

По словам инспектора, в Москве каждый день проходят рейды для выявления заведений, которые работают после 23:00.

«18 января 2021 года по адресу: Сущевская улица, дом 25, строение 1, был проверен бар «Дымовуха». В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало обслуживать посетителей после 24:00», - сказал Михайлов.

Он подчеркнул, что гости бара курили кальяны, что противоречит указу мэра Москвы о запрете этой услуги в заведениях общественного питания города на время пандемии.

За выявленные нарушения владельцы бара могут заплатить до 300 тысяч рублей штрафа. Если это повредит здоровью людей, штраф может достичь 1 миллиона рублей. Также работу заведения могут приостановить на срок до 90 суток по решению суда.

Из-за ситуации с коронавирусом в общепитах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях мегаполиса запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23:00 до 06:00.