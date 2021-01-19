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Александр Манзюк
Минувшей ночью жители Подмосковья отметили православный праздник Крещения Господня. Его отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан.
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Александр Манзюк
Крещение — это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех храмах освящается вода.
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РИАМО
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Александр Манзюк
По всей России проходят богослужения и крещенские купания в прорубях. Праздник символизирует очищение после принесения покаяния в грехах.
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Александр Манзюк
По традиции все православные совершают омовения в специально оборудованных купелях.
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Александр Манзюк
В этом году на территории Подмосковья было подготовлено 220 мест для купания — 66 на открытых водоемах, 75 — на прудах и 79 — купелей.
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Александр Манзюк
На фото: Крещение в Подмосковье в 2021 году.
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РИАМО
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Александр Манзюк
В этом году во всех местах купания большое внимание уделили правилам антиковидной безопасности. В частности проводилась термометрия, строго соблюдалась социальная дистанция.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Крещение в Подмосковье в 2021 году.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Безопасность граждан обеспечивали сотрудники МЧС, полицейские и медики.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Принять участие в купаниях могут подготовленные люди любого возраста.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Крещение в Подмосковье в 2021 году.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Крещение в Подмосковье в 2021 году.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Крещение в Подмосковье в 2021 году.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Крещение в Подмосковье в 2021 году.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Крещение в Подмосковье в 2021 году.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Крещение в Подмосковье в 2021 году.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Крещение в Подмосковье в 2021 году.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Крещение в Подмосковье в 2021 году.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Крещение в Подмосковье в 2021 году.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Крещение в Подмосковье в 2021 году.
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