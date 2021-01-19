РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. Во вторник культурный центр «Дом офицеров» приглашает юных жителей на показ мультипликационного фильма «Зимняя сказка», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Начало в 17:00. Это советский мультфильм, выпущенный студией «Союзмультфильм» в 1945 году», - говорится в сообщении.

Вход на мероприятие по предварительной записи, телефон: 8(495)501-63-57.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом 30.