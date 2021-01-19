РИАМО - 19 янв. Самка снежного барса по кличке Аннет скончалась в Московском зоопарке в возрасте 18 лет, она прожила почти в два раза больше, чем обычно такие животные живут в дикой природе, сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

Животное умерло во сне. Это произошло 8 января.

«Аннет чувствовала себя у нас спокойно, уверенно, <…> была отличной матерью. Заботилась о каждом из шестерых детей, могла даже доверить их проверенным сотрудникам», — отмечается в сообщении.

Потомство Аннет находится в Великобритании, Литве, Франции, Финляндии и Венгрии. В Центре воспроизводства редких видов животных столичного зоопарка осталась только самка Синько, которая продолжит линию в России.

Несмотря на почтенный возраст, Аннет не давала спуску киперам — она всегда любила, чтобы в вольере было чисто, а дорожки были ровными и ухоженными.

В Московском зоопарке выразили надежду, что за эти годы снежному барсу обеспечили комфортную, безопасную и интересную жизнь в неволе.