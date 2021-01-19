РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил жителей округа с Крещением Господним, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
В ночь на вторник в Люберцах прошли традиционные Крещенские купания. Для этого были организованы иордани на Наташинских прудах, Кореневском карьере, Малаховском озере и купель у храма в поселке Октябрьский.
В крещенский сочельник и в сам праздник во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По поверью, на Крещение вся вода становится святой и исцеляет недуги.
Для крещенских купаний в Подмосковье подготовили 220 специально оборудованных купелей. Для обеспечения безопасности во время них в регионе задействовали более двух тысяч человек, в число которых вошли сотрудники МЧС, полицейские и медики.
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