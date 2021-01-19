РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил жителей округа с Крещением Господним, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В ночь на вторник в Люберцах прошли традиционные Крещенские купания. Для этого были организованы иордани на Наташинских прудах, Кореневском карьере, Малаховском озере и купель у храма в поселке Октябрьский.

«Дорогие жители! Приобщаясь к таинству окропления святой водой, мы верим, что сам Господь своей силой и благодатью участвует в жизни каждого. От всей души поздравляю вас с праздником, желаю, чтобы обходили стороной все несчастья, пусть царит в душе мир и покой. Здоровья вам, счастья, радости, благодати Божией», - сказал Ружицкий.

В крещенский сочельник и в сам праздник во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По поверью, на Крещение вся вода становится святой и исцеляет недуги.

Для крещенских купаний в Подмосковье подготовили 220 специально оборудованных купелей. Для обеспечения безопасности во время них в регионе задействовали более двух тысяч человек, в число которых вошли сотрудники МЧС, полицейские и медики.