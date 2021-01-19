РИАМО – 19 янв. Летом 2021 года показатели заболеваемости Covid-19 в России могут достигнуть прошлогодних или даже опуститься ниже, сообщает РИА Новости.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная подчеркнула, что в начале весны заболеваемость может снова немного вырасти. Это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет Covid-19.

«Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика. Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», - сказала Пшеничная.

По ее словам, последние данные показывают, что в России наметилась тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Возможно, пик пандемии уже пройден.

Однако не стоит забывать, что на распространение вируса могут повлиять погода, социальная активность населения и соблюдение индивидуальных мер профилактики, заключила эксперт.

С начала пандемии в России выявили более 3,5 миллионов случаев заражения коронавирусом. С 18 января в стране стартовала масштабная вакцинация населения от Covid-19 отечественным препаратом «Спутник-V».

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 734 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 072 больных. В Москве - 3 115.

- Летом 2021 года показатели заболеваемости Covid-19 в России могут достигнуть прошлогодних или даже опуститься ниже. В начале весны заболеваемость может снова немного вырасти. Это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет Covid-19.

- К марту «британский» штамм коронавируса может стать наиболее распространенным в России. Профессор биологии Анча Баранова сообщила, что «британский» штамм на 56% более заразен.

- Российским медикам‑борцам с Covid‑19 могут дать право на досрочную пенсию. Один месяц работы этих специалистов приравнивается к трем.

- Автоматизированная лаборатория заработала в Covid‑госпитале в Сокольниках. Здесь можно делать более 50 тысяч исследований в сутки.