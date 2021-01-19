РИАМО - 19 янв. На 67-м году жизни скончался бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев, причиной смерти стали проблемы с сердцем, сообщает ТАСС.
О смерти телеведущего сообщила дочь журналиста Мария Выхухолева.
«Папа умер вечером 18 января», — сказала она.
Игорь Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. Он получил образование в институте стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ имени Ломоносова в 1978 году. Работал в Агентстве печати «Новости», после чего ушел в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР и стал редактором программы «Время».
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