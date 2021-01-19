РИАМО - 19 янв. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Калипсо» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«В УФАС ранее поступило обращение от ГБУ МО «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» о внесении сведений в отношении ООО «Калипсо» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа заказчика от заключения контракта на поставку цветочниц», — говорится в сообщении.

После рассмотрения обращения региональное УФАС признало действия общества не соответствующими закону. Сведения об ООО «Калипсо» подлежали включению в реестр недобросовестных поставщиков.

«Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», — отмечается в материале.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Калипсо» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.