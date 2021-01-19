РИАМО - 19 янв. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Калипсо» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.
После рассмотрения обращения региональное УФАС признало действия общества не соответствующими закону. Сведения об ООО «Калипсо» подлежали включению в реестр недобросовестных поставщиков.
«Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», — отмечается в материале.
Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Калипсо» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.
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