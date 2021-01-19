РИАМО - 19 янв. К марту «британский» штамм коронавируса может стать наиболее распространенным в России, сообщает РИА Новости.

По словам профессора школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, «британский» штамм на 56% более заразен, чем та разновидность вируса, которую обнаружили ранее.

«В США сейчас найдено уже много пациентов с «британским» штаммом. Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», - сказала Баранова.

Она отметила, что «британский» штамм может быть опасен в тех случаях, в которых более ранний вид вируса был безопасен.

«Допустим, раньше вы могли до пятнадцати минут поговорить с зараженным и не заразиться, а при «британском» штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут», - пояснила Баранова.​

Ранее российские власти приостановили авиасообщение с Великобританией до 1 февраля, чтобы предотвратить распространение нового «британского» штамма коронавируса.​

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Текстовая трансляция

19 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 734 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 072 больных. В Москве - 3 115.

- Летом 2021 года показатели заболеваемости Covid-19 в России могут достигнуть прошлогодних или даже опуститься ниже. В начале весны заболеваемость может снова немного вырасти. Это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет Covid-19.

- К марту «британский» штамм коронавируса может стать наиболее распространенным в России. Профессор биологии Анча Баранова сообщила, что «британский» штамм на 56% более заразен.

- Российским медикам‑борцам с Covid‑19 могут дать право на досрочную пенсию. Один месяц работы этих специалистов приравнивается к трем.

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