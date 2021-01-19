РИАМО - 19 янв. В нежилом здании на улице Клубная в Кашире произошел пожар на площади 300 квадратных метров, пострадавших в результате инцидента нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло вечером 18 января.

«В 22:53 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в нежилом здании. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление внутри нежилого одноэтажного здания из сендвич-панелей», — говорится в сообщении.

В 00:45 специалисты локализовали возгорание на площади 300 квадратных метров, в 01:58 было ликвидировано открытое горение. В 03:40 пожар полностью потушили. В результате происшествия пострадавших нет.