РИАМО - 19 янв. Участок автомобильной дороги М-3 «Украина» Середнево — Марьино — Десна протяженностью 12 километров планируют открыть в течение 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Максимальная скорость движения открытом участке составит 60 километров в час.
Новая трасса будет оснащена современной автоматической системой управления дорожным движением, наружным освещением, светофорами. По обочинам разместят шумозащитные экраны.
После окончания строительства прилегающую территорию благоустроят.
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