РИАМО - 19 янв. В районе Некрасовка на юго-востоке Москвы по просьбам жителей дополнительно высадят 221 дерево и 4710 кустарников, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Места высадки деревьев и кустарников выбирались вместе с представителями жителей каждого квартала, а затем согласовывались с проектной организацией», - говорится в сообщении.

Так, на улицах Недорубова, Льва Яшина, Ухтомского Ополчения, Рождественской, а также на дублерах проспекта Защитников Москвы будут высажены липы, клены, декоративные яблони и ели.

Для высадки подбирали растения, которые цветут с весны и до глубокой осени. Все подобранные сорта отличаются морозоустойчивостью, а также ветроустойчивостью.