РИАМО - 19 янв. Движение на севере столицы улучшится благодаря обновленной развязке на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Пропускная способность участка на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с Алтуфьевским шоссе вырастет после реконструкции развязки», — сказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

После реконструкции со стороны центра на внешнюю сторону МКАД будет вести эстакада. В каждую сторону будет три полосы движения, а также тротуары для пешеходов.

Более того, предусмотрена организация бокового проезда и реконструкция старых съездов с внутренней стороны МКАД. Также обустроят переходно-скоростные полосы.

Благодаря проведенным работам транспортная нагрузка в районе данного участка снизится, что позволит избежать пробок.

Хорды и ЦКАД: какие дороги построят в Московском регионе в 2021 году>>