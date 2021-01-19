РИАМО - 19 янв. Движение на севере столицы улучшится благодаря обновленной развязке на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
После реконструкции со стороны центра на внешнюю сторону МКАД будет вести эстакада. В каждую сторону будет три полосы движения, а также тротуары для пешеходов.
Более того, предусмотрена организация бокового проезда и реконструкция старых съездов с внутренней стороны МКАД. Также обустроят переходно-скоростные полосы.
Благодаря проведенным работам транспортная нагрузка в районе данного участка снизится, что позволит избежать пробок.
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