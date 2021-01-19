РИАМО - 19 янв. Новый совещательно-консультационный орган — Совет предпринимателей Москвы — появится при столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Одним из основных критериев при выборе кандидатов будет желание и готовность участвовать в выработке совместных решений. Предприниматели помогут правительству Москвы оценить эффективность мер поддержки малых и средних предприятий, а также определить пути улучшения деловой среды в городе», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

В состав совета войдут предприниматели от сферы промышленности и строительства до сферы туризма, социального предпринимательства, а также образовательных услуг.

В основные задачи совета будут входить обеспечение диалога между органами госвласти и бизнесом, создание новых видов поддержки МСП, а также подготовка рекомендаций по снижению административных барьеров.