РИАМО - 19 янв. Новый совещательно-консультационный орган — Совет предпринимателей Москвы — появится при столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития, сообщается на официальном сайте мэра города.
В состав совета войдут предприниматели от сферы промышленности и строительства до сферы туризма, социального предпринимательства, а также образовательных услуг.
В основные задачи совета будут входить обеспечение диалога между органами госвласти и бизнесом, создание новых видов поддержки МСП, а также подготовка рекомендаций по снижению административных барьеров.
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