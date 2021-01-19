РИАМО - 19 янв. Подмосковные полицейские задержали девушку, подозреваемую в покушении на сбыт около 400 граммов мефедрона в Ленинском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

19-летнюю уроженку Челябинска задержали в лесополосе возле деревни Калиновка.

«В ходе личного досмотра у злоумышленницы в рюкзаке обнаружены и изъяты 254 свертка с порошкообразным веществом и саперная лопата», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленница пояснила, что фасовала и распространяла наркотики с помощью тайников-закладок на территории округа.

«В отношении задержанной <...> возбуждено уголовное дело», - заключила Петрова.