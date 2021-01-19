РИАМО - 19 янв. Склад, где изготавливали контрафактный алкоголь, выявили в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Росалкогольрегулирования.

«В ходе проверки складских помещений на улице Лапина установлен факт производства алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при проверке были обнаружены три кустарных и одна автоматическая линия розлива спиртного, 50 тысяч литров этанола крепостью 95%, 40 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, 230 бутылок нелегальной алкогольной продукции, 130 бобин федеральных специальных марок с признаками подделки, а также большое количество стеклотары.

«В настоящее время сырье и алкогольная продукция изъяты и переданы на ответственное хранение в АО «Росспиртпром». Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводятся административное расследование», - заключил собеседник агентства.