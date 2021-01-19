РИАМО - 19 янв. Музей Победы на Поклонной горе подготовил онлайн-экскурсию и кинотрансляцию в честь Дня студента, который отмечается 25 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«25 января пользователям расскажут о подвигах участников подпольных организаций и тружеников тыла. Все мероприятия пройдут онлайн на сайте культурной площадки и на платформе Zoom», - говорится в сообщении.

Онлайн-празднование Дня студента начнется с показа фильма 1948 года «Молодая гвардия» на сайте музея. Посмотреть картину можно будет с 9 утра до 23:00.

Также все желающие смогут принять участие в онлайн-экскурсии «Прерванная сессия», в ходе которой зрителям расскажут о подвигах красноармейцев и молодогвардейцев. Более того, зрителей познакомят с историями юных тружеников тыла, которые вместо учебы пошли работать на заводы и изготавливать боеприпасы и оружие. Онлайн-экскурсия пройдет на платформе Zoom в 14:30 и 16:30.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета.

Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, поэтому другое название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента РФ в стране он стал официальным.