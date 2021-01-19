РИАМО - 19 янв. В минувшем году к столичному порталу поставщиков присоединились 43 тысячи новых пользователей, рост числа поставщиков превысил 20%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«70% пользователей — юридические лица, 30% — индивидуальные предприниматели, физические лица и самозанятые граждане, которые в 2020 году получили возможность указать свой налоговый статус на портале и теперь работают с госзаказом наравне с другими предпринимателями», - уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за прошедший год в каталоге стандартных товаров на портале появилось более 670 тысяч новых позиций. Общая сумма заключенных контактов за 2020 год составила 61,1 миллиарда рублей.

Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, на данный момент на портале зарегистрированы предприниматели из 36 регионов России.

Портал поставщиков запустили в 2013 году. Он предназначен для автоматизации закупок малого объема. Каждый день на портале заключается более 1 тысячи контрактов.