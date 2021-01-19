РИАМО - 19 янв. Три человека стали жертвами аварии на 72-м километре трассы М-7 в сторону Москвы в подмосковном Павловском Посаде, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о ДТП поступило спасателям в 04:30 вторника.

«В результате нарушения правил дорожного движения произошло попутное столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП пострадало семь человек, из них три человека погибло (детей нет)», - говорится в сообщении.

Из-за аварии движение транспорта на данном участке было ограничено.​