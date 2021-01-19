РИАМО – 19 янв. Российские врачи, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, могут получить пенсионные льготы, сообщает НСН.

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», - сказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Она добавила, что таким медикам также положены льготы на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 миллионов рублей. Выплата может достигать 375 тысяч рублей.

«Медицинские работники также получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного стажа. На федеральном уровне программа пока не поддержана, зато очень популярна в регионах», - отметила Кусайко.

С начала пандемии в России выявили более 3,5 миллионов случаев заражения коронавирусом. С 18 января в стране стартовала масштабная вакцинация населения от Covid-19 отечественным препаратом «Спутник-V».​

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Текстовая трансляция

18 ЯНВАРЯ

- Вакцинация от гриппа в Московской области:

- Подмосковный завод «Алиум» фармацевтического холдинга «Биннофарм Групп начнет производить еще один препарат для профилактики и лечения коронавируса - «Фавипиравир», документы уже поданы на регистрацию.

- Тестирование на поствакцинальный иммунитет к Covid-19 стартует в столице с 20 января, исследование будет проводить Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

- В Минздраве рассказали, как долго нужно продолжать носить маски:

«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, <...> обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета, и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны», - сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- Более 6,8 тыс случаев нарушения масочного режима выявили в Подмосковье с октября 2020 г. Рейды прошли в торговых центрах и магазинах, на железнодорожных станциях и заправках.

- Сомнолог рассказал, как коронавирус испортил россиянам сон. Проблемы со сном во время пандемии коронавируса наблюдаются и у тех, кто здоров.

- Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что переболел Covid-19 в легкой форме:

«У меня антитела. Я перенес в легкой форме коронавирус. <...> Буду советоваться с врачами», — сказал Лавров.

- Масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» начнется в феврале, об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

- До 20% вакцинированных от Covid‑19 в Подмосковье не проходят второй этап процедуры. Переносить введение второго компонента препарата приходится из-за заболеваний пациентов Covid-19 либо ОРВИ.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пожилых жителей Подмосковья приглашают на вакцинацию от коронавируса по телефону. 15 января в Подмосковье обзвонили 2 тысячи жителей старше 60 лет. При этом 176 человек согласились на вакцинацию.

- В Подмосковье увеличиваются поставки вакцины от коронавируса. Скоро регион получит еще 85 тысяч доз.

- Ежесуточное число госпитализаций Covid‑пациентов снизилось в Подмосковье на 13%. За прошедшую неделю выявлено 178,8 тысячи случаев подтвержденного ковида.

- Более 5 млн приглашений на вакцинацию от Covid‑19 отправили в Подмосковье. Также создана памятка о том, с какими заболеваниями необходимо привиться от коронавируса.

- Передвижные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на предприятиях Подмосковья. Выездная вакцинация начнется с 21 января.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 увеличится в Подмосковье до 220. Сейчас жители могут привиться в 93 пунктах.

- Более 300 тыс доз вакцины от Covid‑19 может получить Подмосковье в марте. Губернатор отметил важность второй прививки.

- Около 3 млн человек планируют привить от коронавируса в Подмосковье. Процедуру вакцинации прошли уже свыше 23 тысяч человек.

- В Подмосковье приступают к сворачиванию ковидных коек. В регионе снижается число выявляемых коронавирусных больных.

- Второй пункт вакцинации от коронавируса откроют в ГУМе. Вакцинация проводится бесплатно.

- Путин поручил своевременно выплатить зарплаты медикам за борьбу с Covid‑19 в праздники. Также медикам установили соцвыплаты в двойном размере за работу в праздники.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открылся в ГУМе. Прививку делают после осмотра и проверки документов.

- Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 22 857 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 381 больного. В Москве - 3 679.

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.