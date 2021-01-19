РИАМО - 19 янв. В крещенскую ночь температура воздуха в Москве опустилась до минус 17 градусов, по Московской области – до минус 25 градусов, сообщил РИАМО во вторник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Минувшая ночь в столичном регионе не стала самой холодной. В Москве температура воздуха составила минус 17 градусов, а в Подмосковье самая низкая температура воздуха была зафиксирована в Клину – минус 25 градусов», - сказал Леус.

На территории Подмосковья для проведения крещенских купаний подготовили 220 специально оборудованных купелей. Для обеспечения безопасности во время купаний задействовали более 2 тысяч человек.

По прогнозу на вторник, максимальная температура воздуха в Москве составит минус 14 - минус 12 градусов, в Подмосковье - от минус 17 до минус 12 градусов. Ожидается небольшой снег и слабый ветер.