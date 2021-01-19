РИАМО - 19 янв. Дорожная ситуация в Москве оценивается в 3 балла, вечером во вторник загруженность столичных дорог может достигнуть 8 баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Движение свободное, не считая нескольких традиционных заторов. Из магистралей уже плотно на Ярославском шоссе на участке от Малыгинского проезда до Северянинского путепровода. Кроме этого, есть сложности на Волгоградском и Рязанском проспектах. И стандартно затруднено движение на шоссе Энтузиастов от Плеханова до Авиамоторной», - говорится в сообщении.

Водителей также предупредили о пробке на Бакинской улице в сторону Кавказского бульвара и об ограничении движения на пересечении с Тимуровской улицей из-за ДТП. Общая длина заторов в городе составляет 51 километр.

Дорожные работы, из-за которых могут возникнуть пробки, будут проводить на Волоколамском шоссе, проспекте Мира, Большом Каменном мосту, Пятницком и Дмитровском шоссе, 31-м и 53-м километрах МКАД.

По прогнозу синоптиков, во вторник максимальная температура воздуха в Москве составит минус 14 - минус 12 градусов, ожидается небольшой снег.