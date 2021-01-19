РИАМО - 19 янв. Около 4 тысяч объектов зимнего отдыха организовали в Москве, это катки, лыжные трассы и места для катания на санках, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Первыми еще в декабре заработали катки с искусственным покрытием, всего было подготовлено 215 таких ледовых площадок, причем шесть из них впервые открылись для посетителей», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что на новых катках есть освещение, пункты проката, медицинские пункты, туалеты и закусочные.

«Остальные объекты начали готовить после наступления устойчивых отрицательных температур и образования стабильного снежного покрова», - добавил Бирюков.

На данный момент в столице насчитывается около 1,2 тысячи катков с естественным льдом, 267 площадок с ледяными горками и снежными городками, 21 лыжная база, семь горнолыжных склонов и 382 лыжные трассы.

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