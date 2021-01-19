РИАМО - 19 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Крещением и пожелал им мира и добра.

«С Крещением Господним! Здоровья, мира и добра всем, кто отмечает сегодня этот великий праздник! <...> Пусть в каждый дом сегодня придет обновление и очищение. Успех и благополучие!» - написал Воробьев в Instagram.

Он отметил, что для крещенских купаний в Подмосковье подготовили 220 специально оборудованных купелей.

Для обеспечения безопасности во время крещенских купаний в Московской области задействовали более 2 тысяч человек, в число которых вошли сотрудники МЧС, полицейские и медики.