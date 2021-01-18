РИАМО - 18 янв. В 2021 году в Подмосковье появятся три новые электронные госуслуги земельно-имущественного блока и восемь услуг обновятся, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Так, в 2021 году появится возможность в электронном виде подать документы и установить публичный сервитут для размещения сетей газо- и водоснабжения, связи, электричества и водоотведения, а также других линейных объектов регионального значения, утвердить схему раздела или объединения земельных участков на участках неразграниченной собственности и обратиться за предоставлением в аренду без торгов объектов капитального строительства Московской области», — говорится в сообщении.

Обновятся услуги по предоставлению земельных участков неразграниченной собственности в аренду и собственность без торгов и через торги, в безвозмездное и бессрочное пользование, перераспределению неразграниченной и частной собственности с присвоением адреса, а также по предоставлению земли в собственность бесплатно.

Также обновятся услуги предоставления земельных участков Московской области в аренду и собственность без проведения торгов и согласования местоположения границ земельных участков смежных с земельными участками, находящимися в собственности региона.

«Цифровизация государственных и муниципальных услуг по земле и недвижимости играет очень важную роль – позволяет, в большинстве случаев, не зависеть от графика работы органов власти и государственных учреждений при подаче документов и получении результатов услуг, а также сделать процедуру обращения за оформлением недвижимости более комфортной, а в период пандемии – еще и безопасной», — сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что в 2020 году за услугами по земле и имуществу в электронном виде обратились на 3 тысячи заявителей больше. Количество заявок за 2020 год превысило 147 тысяч.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, обновление коснется списка документов, количество которых сократится. В некоторых услугах появятся дополнительные возможности и сервисы.