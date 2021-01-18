РИАМО - 18 янв. Следователи проводят проверку по факту получения мужчиной множественных термических ожогов на юге Москвы, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Мужчина был доставлен в московскую больницу в понедельник. Он получил травмы в жилом доме по улице Борисовские пруды.
«Ранее мужчина распивал алкоголь со знакомой, с которой у него произошел конфликт на бытовой почве», — сказала Иванова.
Следователи в настоящий момент устанавливают обстоятельства произошедшего.
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