РИАМО - 18 янв. Следователи проводят проверку по факту получения мужчиной множественных термических ожогов на юге Москвы, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Мужчина был доставлен в московскую больницу в понедельник. Он получил травмы в жилом доме по улице Борисовские пруды.

«Ранее мужчина распивал алкоголь со знакомой, с которой у него произошел конфликт на бытовой почве», — сказала Иванова.

Следователи в настоящий момент устанавливают обстоятельства произошедшего.