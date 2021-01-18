РИАМО - 18 янв. Ледяная пещера в столичном ландшафтном парке «Зарядье» закрылась для посетителей из-за проведения технических работ, сообщается на сайте парка.

«С 18 января до 26 апреля в Ледяной пещере будут проводиться ежегодные регламентные работы», — говорится в сообщении.

Специалисты растопят лед в инсталляции с помощью тепловых пушек. После этого талая вода уйдет в сливные трапы. После полной разморозки они восстановят напольное покрытие и приступят к постепенному наращиванию льда.

Ледяная пещера внутри покрыта инеем и льдом — их подсвечивают световые диоды. Здесь круглый год поддерживается температура от минус 9 до минус 4 градусов.