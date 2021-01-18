РИАМО - 18 янв. В рамках весенней сессии Московская областная дума планирует проведение круглого стола, на котором обсудят предварительные итоги мер, направленных на предотвращение незаконных свалок строительного мусора в регионе, а также свалок в лесах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Мы давно следим за ситуацией со свалками в лесах, в 2020 году был проведен ряд расширенных заседаний комитета. Хочу отметить, что еще в 2018 году губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение о наделении регионального комитета лесного хозяйства полномочиями по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на землях лесфонда», – сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Она добавила, что на текущий момент регион представляет собой единственный субъект РФ, который начал планомерную работу в указанном направлении. Так, с 2018 года с территории лесных земель убрали 86,1 тысячи кубических метров мусора, 908 лесных участков были очищены. Нарушители привлекаются к ответственности по результатам рейдов, которые проводятся на территории лесов.

По данным комитета лесного хозяйства региона, в прошлом году было проведено порядка 17 тысяч патрулирований, организовано контрольно-профилактическое мероприятие «Антимусорный рейд», составлено 625 протоколов об административных правонарушениях, привлечено 530 правонарушителей, назначено штрафов на сумму порядка 14,7 тысячи рублей, 466 нарушений правил санитарной безопасности устранено нарушителями.

В прошлом году на территории региона также разместили 60 фотоловушек. Информация о нарушениях напрямую передается в Центр управления региона с целью оперативного реагирования и фиксирования правонарушения в режиме реального времени.

С марта этого года в Подмосковье начнут действовать новые правила по обращению со строительным мусором. Так, все юридические лица должны будут получать разрешение на перемещение отходов строительства, реконструкции, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов. Устанавливается и требование о раздельном накоплении ОССиГ.