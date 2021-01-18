РИАМО - 18 янв. С 19 по 22 января и с 28 по 31 января поздно вечером и рано утром изменится расписание на первом Московском центральном диаметре из-за работ по строительству подземного вестибюля с тоннелем на станции Тимирязевская, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Изменения коснутся интервалов в ночь с 19 на 20, с 20 на 21 и с 21 на 22 января с 21:50 до 04:05. В ночь с 28 на 29 и с 29 на 30 января с 22:30 до 5:00. А также в ночь с 30 на 31 января с 22:30 до 5:50.

«В эти часы интервалы между поездами будут увеличены, часть поездов проследуют с увеличенным интервалом, а некоторые выведут из расписания», — говорится в сообщении.

При планировании поездки в это время пассажиров просят заранее уточнять расписание на сайте или в приложении ЦППК.