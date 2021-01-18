РИАМО - 18 янв. В ходе первого заседания в рамках весенней сессии 21 января в Мособлдуме будет обсуждаться вопрос предоставления мер поддержки волонтерам, в числе которых — бессрочный бесплатный проезд на общественном транспорте, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В 2020 году губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому подмосковным волонтерам предоставлялся бесплатный проезд, однако действие льготы закончилось в 2021 году.

«Нам важно подумать, как сделать так, чтобы льгота действовала в регионе постоянно. Это очень важно: волонтеры всегда играли большую роль в общественной жизни страны и, в частности, Подмосковья. Но особенно значима их работа сегодня, в этот непростой период, связанный с пандемией коронавируса, когда они стоят на передовой», — сказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

Тема будет обсуждаться в ходе круглого стола профильного комитета. Помимо бесплатного проезда, депутаты рассмотрят и другие возможные меры поддержки волонтеров.

Сегодня на территории Московской области действуют около 700 волонтерских организаций, в которых числится более 32 тысяч человек. В год они проводят свыше 870 мероприятий.