РИАМО - 18 янв. В ходе первого заседания в рамках весенней сессии 21 января в Мособлдуме будет обсуждаться вопрос предоставления мер поддержки волонтерам, в числе которых — бессрочный бесплатный проезд на общественном транспорте, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
В 2020 году губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому подмосковным волонтерам предоставлялся бесплатный проезд, однако действие льготы закончилось в 2021 году.
Тема будет обсуждаться в ходе круглого стола профильного комитета. Помимо бесплатного проезда, депутаты рассмотрят и другие возможные меры поддержки волонтеров.
Сегодня на территории Московской области действуют около 700 волонтерских организаций, в которых числится более 32 тысяч человек. В год они проводят свыше 870 мероприятий.
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