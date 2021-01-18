РИАМО - 18 янв. На башне «Федерация Восток» делового центра «Москва-Сити» очевидец обнаружил огромную сосульку и опубликовал фотографии в соцсети.

«Если это не обман зрения, то сие событие может быть интересно ледолазам и промальпу. У первых есть уникальная возможность опробовать 6-8 <…> метровую сосульку на высоте 370 метров, для вторых — возможность неплохо заработать на ее ликвидации», — написал в Facebook пользователь Слава Глебов.

Он отметил, что с такой высоты лед будет падать вниз около 5,5 секунд.

Как сообщил РИАМО автор фотографии, сосулька, скорее всего, является результатом сочетания низких температур и предшествующих снегопадов.

«Естественно, теплый воздух скапливается под прозрачной кровлей. Теплопроводность у нее приличная. Вот снег растаял и стек по фасаду в виде сосулек», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент сосульки уже убрали.

«Наледь ликвидирована. Жаль, не застал самого действа. Промышленный альпинизм оказался шустрее», — заключил автор.