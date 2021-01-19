РИАМО - 19 янв. Православные христиане Московского региона начали праздновать один из главных праздников — Крещение Господне. Его отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан.

Крещение — это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех храмах совершается чин великого освящения воды. По всей России проходят богослужения и крещенские купания в прорубях. Праздник символизирует очищение после принесения покаяния в грехах.

Места для купаний

На территории Подмосковья подготовлено 220 мест для купания — 66 на открытых водоемах, 75 — на прудах и 79 — купелей. Подробнее о местах купаний можно узнать на интерактивной карте РИАМО по ссылке.

Места для купаний оборудованы теплыми раздевалками. Во всех местах купания основное внимание уделят правилам антиковидной безопасности: проводится термометрия, на купаниях необходимо соблюдать социальную дистанцию, а в палатках нужно носить маски.

Для жителей и гостей Московской области подготовили около 75 специально оборудованных торговых точек в местах купаний. Там можно согреться и выпить горячий чай, травяные отвары или кофе, а также перекусить разнообразной выпечкой и бутербродами.

Транспорт

Работу автобусов в Подмосковье продлили до 02:00. К купелям можно добраться на 1,7 тысячи автобусов по 345 маршрутам. Интервал движения автобусов сокращен — он не превышает 20 минут.

Транспортное сообщение в регионе обеспечивают более 40 перевозчиков. Весь транспорт проверен на исправность, а с водителями проведены дополнительные инструктажи.

Также для удобного подъезда на личном автотранспорте в регионе организовано около 10 тысяч парковочных мест.

Безопасность

Более 2 тыс человек обеспечивают безопасность на крещенских купаниях в Подмосковье. Среди них — сотрудники МЧС, полицейские и медики. Привлечено порядка 700 единиц техники. Также на дежурстве находятся водолазные группы.

Контроль за содержанием мест крещенских купаний в чистоте и порядке осуществляется инспекторами Госадмтехнадзора Подмосковья.

Инспекторы следят за очищением от снега и наледи подъездов, подходов, а также гостевых площадок для парковки автотранспорта возле иорданей. Они же проверяют исправность объектов освещения на территориях, которые ведут к местам купаний.

Советы врачей

Купаться следует только в специальных оборудованных прорубях под присмотром спасателей, медиков и полицейских. Из одежды и обуви стоит выбрать теплые вещи, которые легко можно снять и надеть. На купель нужно захватить купальник или плавки, футболку или сорочку, полотенце, а также нескользкие тапочки, чтобы дойти до водоема, не поранив ног.

Окунаться в холодную воду на Крещение не стоит людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и маленьким детям.

Употребление алкогольных напитков не совместимо с купанием в ледяной воде, особенно, если есть проблемы со здоровьем. Кроме того, не стоит купаться в проруби тем, кто недавно перенес какие-либо респираторно-вирусные заболевания.

Перед купанием не рекомендуется длительное время находится на морозе. Также нельзя окунаться в прорубь голодным, прием пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания.