РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 янв. На центральной площадке в Щелковском городском парке культуры и отдыха после совершения великого освящения воды начались крещенские купания, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Для жителей мы подготовили максимально удобные условия, теплые раздевалки, чай, обеспечили безопасность. Всех с праздником Крещения», - сказал глава городского округа Андрей Булгаков.

Всего на территории Щелкова организовано девять купелей: в городском парке культуры и отдыха, вблизи церкви Николая чудотворца в селе Здехово, в селе Рязанцы около церкви Троицы Живоначальной, в селе Душоново на реке Пруженке около храма Тихвинской иконы Божьей матери, на Супоневском пруду в деревне Оболдино, в поселке Монино на территории храма Георгия Победоносца, на территории усадьбы Гребнево, на территории загородного клуба «Медвежьи Озера», на территории храма страстотерпца царя Николая в микрорайоне Чкаловский.

На площадках организованы палатки для переодевания, а также горячее питание. За безопасностью следят спасатели и волонтеры.

Категорически запрещается нырять в прорубь со льда, окунаться в неустановленных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Также следует воздержаться от купания людям с заболеванием сердца, нервной системы, дыхательных путей, диабетом и с заболеванием органов зрения.