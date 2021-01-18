РИАМО - 18 янв. На заседании 21 января Московская областная дума планирует выступить с законодательной инициативой, предполагающей отмену комиссии по инициативным платежам, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Речь идет о том, чтобы запретить кредитным организациям, а именно операторам почтовой связи, платежным и банковским агентам, взымать комиссии за инициативные платежи, а также со средств самообложения граждан.

«Расходы граждан на осуществление инициативных проектов имеют не менее важное государственное значение, чем уплата налоговых платежей, за которые комиссия не взимается. Жители готовы не только предлагать и выбирать наиболее важные для них проекты, но и добровольно направлять свои средства на их софинансирование», — отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Если законодательную инициативу поддержат депутаты, ее направят на рассмотрение в Госдуму РФ.