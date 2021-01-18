РИАМО - 18 янв. В здании контрольно-мониторингового центра и управления по контролю за оборотом недвижимости по ЦАО Госинспекции по недвижимости проходит капитальный ремонт, работы выполнены на треть, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Госинспекция занимает старинный особняк по адресу: Мясницкий проезд, дом 2/1. Он построен в 1840 году. В здании проводился всего один косметический ремонт 50 лет назад. В 2020 году начали капитальный ремонт конструкций и инженерных сетей.

«Сейчас уже полностью завершены демонтажные работы и ремонт перекрытий. На 80% выполнено устройство кровли площадью более 2,7 тысячи квадратных метров. Стропильную систему и металлическое покрытие скатной крыши полностью заменят», - говорится в сообщении.

Кроме того, в чердачном помещении будут также выполнены работы по температурно-влажностному регулированию. Это позволит сохранить тепло в здании и будет препятствовать образованию сосулек.

Еще отремонтируют фасад общей площадью почти 4,7 тысячи квадратных метров. Его расчистят от грязи и старой штукатурки, заделают трещины, зашпаклюют, загрунтуют и покрасят. Сейчас он закончен наполовину.

В системе отопления запланировано установить 1,8 тысячи труб. Сейчас выполнено 60% работ. Также полностью заменят системы электро- и водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования. В настоящее время устанавливают перегородки, окна и занимаются внутренней отделкой.

Облик старинного особняка будет сохранен, при этом внутри создадут современный офис. В здании разместят многофункциональные зоны. Вместо скучных кабинетов появятся стеклянные перегородки. Они визуально увеличат площадь помещения, позволят свободно передвигаться по офису и общаться с коллегами.

Стены внутри покрасят в спокойные цвета природной палитры. В интерьерах будут использованы мармолеум, искусственный камень, керамогранитная плитка и стекло. Работы планируют завершить в середине года.