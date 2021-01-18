РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Крещенские купания стартовали в подмосковном Красногорске в понедельник вечером, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».
В понедельник православные верующие отмечают крещенский сочельник. После освящения воды на пруду на территории Елисаветинского храма в микрорайоне Опалиха открыли купель. Все желающие могут окунуться.
«Это проверка веры и способ доказать себе, что ты можешь. К тому же, это зимняя радость. Перед заходом в воду волнуешься. А выходишь - ни одной мысли. Читота», - поделилась впечатлениями от крещенского купания Олеся Поповцева.
Для безопасности купающихся возле иордани дежурят спасатели, медики и сотрудники полиции. Также помочь верующим готовы волонтеры округа.
Возле пруда установили теплые раздевалки. Участники праздничного мероприятия могут перекусить горячей кашей из полевой кухни и выпить горячего чая.
Возле Елисаветинского храма окунуться можно до 20:00 19 января.
Еще одно место крещенских купаний организовали возле храма Димитрия Солунского в селе Дмитровское. Здесь иордань будет открыта с 21:00 понедельника до 21:00 19 января.
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