РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Крещенские купания стартовали в подмосковном Красногорске в понедельник вечером, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В понедельник православные верующие отмечают крещенский сочельник. После освящения воды на пруду на территории Елисаветинского храма в микрорайоне Опалиха открыли купель. Все желающие могут окунуться.

«Это проверка веры и способ доказать себе, что ты можешь. К тому же, это зимняя радость. Перед заходом в воду волнуешься. А выходишь - ни одной мысли. Читота», - поделилась впечатлениями от крещенского купания Олеся Поповцева.

Для безопасности купающихся возле иордани дежурят спасатели, медики и сотрудники полиции. Также помочь верующим готовы волонтеры округа.

Возле пруда установили теплые раздевалки. Участники праздничного мероприятия могут перекусить горячей кашей из полевой кухни и выпить горячего чая.

Возле Елисаветинского храма окунуться можно до 20:00 19 января.

Еще одно место крещенских купаний организовали возле храма Димитрия Солунского в селе Дмитровское. Здесь иордань будет открыта с 21:00 понедельника до 21:00 19 января.