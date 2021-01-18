РИАМО - 18 янв. Более 223,6 тысячи жителей Подмосковья от 65 лет и старше получают ежемесячную доплату в 1 тысячу рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

С 1 мая 2020 года в Подмосковье установлена новая мера социальной поддержки для неработающих одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и старше - ежемесячная выплата в 1 тысячу рублей.

«Выплата назначается автоматически, никаких заявлений льготникам писать не нужно. Ежемесячно выплату получают 223 633 одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и старше», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Если данная выплата не была назначена автоматически, необходимо обратиться по предварительной записи в управление социальной защиты населения по месту жительства.

В Московской области проживают более 1 миллиона граждан старше 65 лет. Жителям в возрасте старше 65 лет и жителям с хроническими заболеваниями на период действия повышенной готовности рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.